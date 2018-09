Alan Pulido descarta algún tipo de problemas con Ricardo Ferretti

Notimex - El delantero Alan Pulido afirmó que su relación con el técnico brasileño Ricardo Ferreti es cordial y amistosa, pese a que en su momento tuvieron algunas fricciones cuando él decidió irse a jugar al futbol de Grecia.

"Siempre tuve buena relación buena con él, nunca hubo distanciamiento ni mucho menos; lo que pasó, en su momento. Siempre lo he saludado de buena manera y me siento contento por este llamado y agradecido de reencontrarme con él porque va a ser algo lindo y hay que aprovechar", dijo.

Entrevistado a su llegada en la Terminal Dos del AICM, para concentrarse con la selección, el jugador de Guadalajara reiteró que "no hubo nada en contra de él, ni mucho menos, fueron aspectos diferentes y ahora la verdad que me siento contento de poder hacer grandes cosas".

"La verdad que me siento contento, por algo me llama, me conoce. Realmente con él me formé como jugador y ahora a disfrutar este llamado", apuntó.

El mundialista en Brasil 2014 explicó que para él este llamado es muy importante, ya que la última vez que fue tomado en cuenta sufrió una fractura en el codo que le impedido disputar la Copa Oro 2017.

"La última vez me tocó la mala suerte de que me fracturé el brazo, el húmero derecho y ahora me siento contento de este nuevo regreso a la selección y aprovechar este llamado al máximo", estableció.

Admitió que le "sorprendió la lista, hay mucho joven con un gran talento y con mucho futuro, obviamente este buen seguimiento para guiarlos y que tengan mucha mejor experiencia".

"Ojalá y tengamos la capacidad de madurar lo más pronto posible para enfrentar este tipo de torneos contra estos grandes rivales y sacarle provecho", sentenció.