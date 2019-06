Ahora le podrás 'pegar' a Andy Ruiz; lanzan piñata del Campeón

Por: Redacción





El mexicano Andy Ruiz Jr. cambió por completo su vida al vencer al británico Antony Joshua por el cetro de los pesos Pesados. Comenzó a realizar un gira por distintos medios de comunicación en Estados Unidos y México, conoció al presidente de México y en California le hicieron un desfile.

Ahora, al Campeón de ascendencia azteca lo han convertido en piñata, si bien será difícil vencerlo dentro de un cuadrilátero, ahora podrás sacarle los dulces a palazos. El diseño, realizado por la Piñatería Ramírez, con sede en Reynosa, Tamaulipas (famosa por inmortalizar en papel a personajes como el ´Chapo´, Trump o Luis Miguel), tiene la barba del pugilista, sus tatuajes, y sus guantes de color dorado, los mimos con los que venció al inglés en el Madison Square Garden en Nueva York.

Andy Ruiz Jr., defenderá sus cinturones en el Reino Unido en diciembre, la posible sede sería Wembley. Recordemos que Ruiz es el primer mexicano campeón de pesos Pesados en la historia.

(Con información de Mexico.As.com)