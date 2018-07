Afirma Zelarayán estar concentrado sólo en Tigres

El ´Chino´ aclaró los rumores sobre su salida y aseguró que solo tiene la cabeza en el Apertura 2018

19/07/2018

Luis Alberto Madrigal

Por:

INFO7 - Luego de los rumores que situaban a Lucas Zelarayán en el futbol de Argentina o Brasil, el ´Chino´ confesó estar con la cabeza bien concentrada en Tigres y solamente piensa en tener un gran torneo.

El volante argentino aseguró que se siente feliz con los felinos y destacó que él se dedica a entrenar y jugar, y no se enfoca en lo extracancha, como sucedió hace seis meses, y apenas hace unas semanas cuando Santos de Brasil y algunos equipos de su país lo pretendieron.

"Nunca puedo pensar en otra cosa que en club donde estoy como lo es Tigres ahora, lo dije hace seis meses y lo sigo diciendo, mientras tenga la camiseta de Tigres puesta voy a defenderla; lo demás, negociaciones, ofertas, se encargan de club a club, yo sólo me dedico a entrenar. Estoy en Tigres y pienso en el partido del sábado", aseguró Zelarayán.

El sudamericano destacó su participación en los juegos de pretemporada y el partido del Campeón de Campeones, y espera seguir con los minutos en la cancha.

"Me siento muy bien, siento que hice e hicimos una muy buena pretemporada, exigente, me pone muy feliz, no sé si fue la mejor, siento que todas las pretemporadas han sido al máximo.

"Sí, la verdad que sí, el otro día fue un gran partido que tuvimos en el Campeón de Campeones, en lo personal me sentí bien", concluyó.