Afirma Quiñones que todos temen a Tigres por calidad de plantel

El atacante colombiano Julián Quiñones dijo que los felinos simplemente tienen que seguir con su trabajo durante los entrenamientos y demostrar en los partidos la calidad existente en el plantel

Notimex - El delantero colombiano Julián Quiñones consideró que por la calidad del plantel, todos los equipos del futbol mexicano le temen a Tigres, pero el club buscará superar a sus rivales y este fin de semana no será la excepción, cuando enfrente a Cruz Azul.

"Claro, todos le temen a este equipo porque tiene buenos jugadores, saben de lo que somos capaces y todos quieren ganarle, vamos trabajando para eso, para ganarle a ellos y el sábado es una gran oportunidad para el equipo y para mí", manifestó.

Quiñones dijo que los felinos simplemente tienen que seguir con su trabajo durante los entrenamientos y demostrar en los encuentros la calidad existente en el plantel.

Se debe recordar que será este sábado cuando los de la UANL visiten al Cruz Azul en el estadio Azteca, partido al que llegarán ambos con dos victorias que los mantienen en la lucha por la cima de la clasificación general.

El sudamericano expuso que ahora lo que espera es que el técnico brasileño le dé una oportunidad de jugar en el cotejo contra la Máquina, pero aseguró que será paciente.

"Lo que viene es enfrentar a Cruz Azul, hay que esperar oportunidad y creo que he hecho bien las cosas para afrontar este partido. Me siento bien física y mentalmente, en la cancha me siento inspirado para enfrentar este torneo con Tigres para aspirar a grandes cosas.

"Los que el cuerpo técnico ponga en la cancha lo harán de la mejor manera, igual estoy muy joven y en la oportunidad que me den me iré mostrando en los entrenamientos y cada minuto que me den", concluyó.