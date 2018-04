Adalid Maganda denuncia racismo en la Comisión de Árbitros tras llegada de Brizio

Notimex - Adalid Maganda afirmó que en la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) existe racismo desde que Arturo Brizio asumió la presidencia y que el color de su piel le costó ser despedido.

"Ahí en la Comisión de Árbitros no le gusta la gente de color y soy el único de color y por tal motivo ya me dieron de baja, recibí insultos racistas y sobre todo en una ocasión en la oficina de Arturo Brizio (titular de dicha comisión) y de Jorge Gasso (Asesor de Árbitros)", dijo a Notimex vía telefónica.

Aseguró que este racismo nunca lo sintió en anteriores administraciones, sino que fue algo que se dio desde que Brizio asumió la presidencia, en junio del año anterior.

Explicó que fue en una reunión que sostuvo en las oficinas de la Comisión de Árbitros en la que le dijeron que no había recibido designaciones por ser "negro".

"Hace como 20 días fue eso, después me acerqué a ellos para aclarar de qué pasaba conmigo por qué no tenía actividad y en su oficina me dijeron: 'por negro', y entonces pensé: 'ah caray'. Y después llamaron a Jorge Gasso y le dijeron que preguntaba porque no sabía y dije: '¿es por mi color?' y dijeron: ´no cómo crees´, pero de manera muy sarcástica", apuntó.

Maganda, quien en 2015 fue víctima de actos racistas por parte de un equipo juvenil de Pachuca, indicó que tras la desagradable experiencia en la oficina de la Comisión ya no platicó con ellos y que su despido le fue notificado vía telefónica.

Explicó que demandará por racismo y por despido injustificado "por las vías que deben ser, ya les comentaré cómo será el asunto, hasta que vea a mis abogados".

Asimismo, explicó que no ha expuesto su caso a los altos mandos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), como Decio de María o Guillermo Cantú, ya que se trasladó a Estados Unidos, donde se encuentra en este momento.