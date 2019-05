Acudirá LFA a inauguración de Estadio de Borregos

Por: Gerardo Vazquez





La Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA) busca seguir ampliando sus alianzas con la comunidad del Futbol Americano y este viernes estará presente en el partido inaugural del nuevo estadio de los Borregos del Tec de Monterrey.

Será mañana a las 19:30 horas cuando se lleve a cabo el encuentro entre los Borregos y los Thunderbirds de la UBC, de Canadá, escuadra en la que participan tres jugadores mexicanos y uno de ellos fue becado por la LFA durante su estadía en el país de la hoja de maple.

Tal es el caso de Diego Alatorre, un liniero ofensivo con gran potencial y que actualmente es apoyado por la LFA para su estancia en Canadá, con miras a llegar al máximo nivel de futbol americano del mundo.

Óscar Pérez, presidente de la LFA, reveló que este programa de becas es parte de la estrategia de la liga por apoyar a excelentes estudiantes que además puedan ser estrellas del deporte de las tacleadas a futuro, con el compromiso de que una vez logrado el objetivo ellos también apoyen a más jugadores mexicanos.

"Se dio el Mundial de la Under 19 en China y ahí México tuvo grandes juegos contra EUA y contra Canadá y conocieron a Diego Alatorre como un liniero ofensivo que dio grandes juegos y me buscaron los de UBC porque querían que pagaramos una parte de la beca estudiantil para Diego y pues, sí. Desde hace dos temporadas estamos apoyando a Diego como LFA, porque creemos que es un gran prospecto para la NFL y para la CLF", aseguró Óscar Pérez en su visita a Monterrey, de cara al encuentro de Borregos Vs. UBC Thunderbirds.

El apoyo, detalló Pérez, viene condicionado con que el propio Alatorre, una vez que consiga un contrato en CFL o NFL, otorgue una beca similar a algún joven con potencial para jugar futbol americano al máximo nivel.

"El acuerdo que hicimos con Diego fue apoyarlo para que termine su educación en UBC para que sea un gran jugador-estudiante y en el momento en el que él llegue a percibir buenos honorarios por ser parte de la CFL o de la NFL él de una beca a otro jugador para que tenga la misma oportunidad que él", indicó el presidente de la LFA.

Será un partido especial para el Presidente de la LFA

En el roster de los Thunderbirds de la UBC, además de Diego Alatorre (OL), también se encuentra José Ángel Pérez (FB y DE), quien además es hijo del directivo de la LFA.

"Es un orgullo para mí poder verlo equipado una vez más. Él (José Ángel) jugó sus infantiles con Pumas y luego decidió irse a Canadá con una beca y comenzó a jugar Rugby", cuenta Óscar Pérez.

"Un año antes de ingresar a la Universidad estuvo ayudándome en la LFA a tender alianzas con Canadá y se volvió a enamorar del futbol americano. Dejó el rugby e hizo los tryouts en UBC y ahora está ahí por méritos propios", agregó el mandamás de la LFA.

Óscar Perez agregó que ha sido el propio José Ángel, su hijo, quien ha ayudado a su padre y a la LFA a estrechar lazos con coaches de Canadá y con el mismo Comisionado de la CFL, Randy Ambrosie.

El otro mexicano que completa el roster de los Thunderbirds es Elías Rodríguez (centro), quien a decir de Óscar Pérez, junto a sus otros dos compañeros, "se ha convertido en un gran embajador de los mexicanos en Canadá, pero sobre todo del nivel de los jugadores mexicanos".

... Y ahora buscan "conquistar" Brasil

Para el 2020 la LFA aún no define si habrá expansión de equipos, pero lo que su Presidente, Óscar Pérez, sí tiene claro es que continuarán buscando un incremento en la calidad deportiva de la liga.

Por ello, ya estudian alianzas con otras ligas de futbol americano, siguiendo el exitoso modelo que ya han firmado con Canadá y que propiciará intercambios de jugadores entre la CFL y la LFA.

El propio Óscar Pérez confirmó a Crack que ya trabajan en un convenio que podría acercar a la LFA y a la Federación Brasileña de Futbol Americano.

"Gracias a la Internacionalización que hemos logrado hacia Canadá, hemos llamado la atención en otras partes del mundo. Estamos haciendo algunos acuerdos ya con la Federación de Brasil para ir en el mes de Octubre a hacer un combine y traernos a algunos jugadores que puedan ser clave", señaló el directivo.

Además, indicó que la Liga Japonesa es otra que se ha mostrado interesada en concretar un acercamiento con la LFA.

