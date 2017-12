Acepta Oswaldo Alanís que su situación en Chivas es complicada

Azteca 7 Deportes - 19/12/2017 10:45 a.m.

Oswaldo Alanís no viajó a la pretemporada del primer equipo de Chivas. Foto: Mexsport

Notimex - El zaguero no entra en planes de las Chivas, luego que pidió ampliar su contrato de manera multianual, algo que la directiva del “Rebaño Sagrado” no aceptó, por lo que no realizó el viaje a Cancún con el primer equipo para realizar la pretemporada.

“No es fácil, pero estamos en lo que debemos. Sigo instrucciones y venimos a entrenar cumpliendo con mi contrato, hay que seguir con el contrato que tenemos”, dijo.

Explicó que inclusive podría llegar a un acuerdo con Guadalajara, pero que es una situación que está en manos de su representante.

“Veremos, está trabajando mi representante, a ver qué pasa”, sentenció, tras abandonar las instalaciones del equipo en San Rafael, donde entrenó con el equipo de segunda.