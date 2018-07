Tormenta tropical ´Chris´ se forma en el Atlántico

ADN 40 - El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre la formación de la tormenta tropical "Chris", la cual se encuentra estacionada frente a las costas de Carolina del Norte en Estados Unidos y se estima que no afecta al territorio mexicano.

El organismo indicó que se encuentra a mil 730 kilómetros al noreste de las costas de Quintana Roo y presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95 kilómetros por hora.

Expertos del Centro Nacional de Huracanes de Miami pronosticó que"Chris" cobrará fuerza en las próximas horas.

5am Advisory - Tropical Depression Three has strengthened and is now Tropical Storm Chris. Beryl remains a tropical storm. Neither pose a threat to the Florida Panhandle, Big Bend, Southwest Georgia or Southeast Alabama. pic.twitter.com/iZ0efDKHZM