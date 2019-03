Cielo nublado y lluvias para NL

Por: Redacción





Esta noche y madrugada, el frente No. 44 se extenderá sobre el Mar Caribe, el frente frío No. 46, asociado a una vaguada polar continuará desplazándose sobre el noroeste del territorio, mientras que el frente No. 47 (de corta duración) se extiende sobre los estados fronterizos del norte de México y la masa de aire asociada al frente No. 44 mantiene originarán los siguientes efectos: densos bancos de niebla baja y lluvias con acumulados fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; intervalos de chubascos en Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Quintana Roo, además de viento del norte de 50 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. De igual forma, se prevén condiciones para la caída de nieve ligera o aguanieve en Sierras de Baja California y Chihuahua, además de vientos con rachas de 50 km/h en la Península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango.

Para mañana, los frentes No. 44 y No. 47 dejarán de afectar al territorio nacional, sin embargo, el ingreso de una masa de aire frío en el Golfo de México favorecerá el potencial de lluvias con densos bancos de niebla y neblina sobre la vertiente oriental del país, así como viento de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, el frente frío No. 46 se extenderá desde Chihuahua hasta Baja California Sur originando lluvias y fuertes rachas de viento en el norte y noroeste de la República Mexicana.

Pronóstico de precipitación para mañana 21 de marzo de 2019:

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tabasco y Campeche.

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 21 de marzo de 2019:

Temperaturas de 0 a 5°C: Sierras de Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Pronóstico de vientos para mañana 21 de marzo de 2019:

Viento con rachas superiores a 50 km/h: Península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.